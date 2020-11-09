شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يمسح أحزان لاعبيه عقب كارثة فالنسيا: عليكم استعادة مستواكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب زين الدين زيدان، لاعبيه بنسيان مرارة الخسارة برباعية على يد فالنسيا خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الفرنسي، للاعبيه وفقا لما نشره موقع صحيفة «ديلي ميل»، عليكم نسيان هذا اللقاء، والعودة سريعا لمستواكم الفني عقب فترة التوقف الدولي.

وأكد التقرير، أن المدير الفني لفريق النادي الملكي، يحاول الآن وضع أجندة شتوية لضم العديد من الصفقات السوبر التي تساند الفريق خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.