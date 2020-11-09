شكرا لقرائتكم خبر عن يواخيم لوف يدعم كيميتش بعد جراحة الركبة: أتمنى تعافيه سريعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، عن تمنياته بالشفاء العاجل لجوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ، والذي خضع لعملية جراحية ناجحة إثر تعرضه لإصابة في غضروف الركبة اليمنى. وقال لوف في بيان نشره الاتحاد الألماني لكرة القدم، «نحن سعداء لنجاح العملية الجراحية التي خضع لها جوشوا».

وأضاف «نتمنى أن يتعافى سريعا، ولكن الأهم من ذلك أن يتعافى بشكل كامل». وتابع «سنفتقده بالطبع في مباراتي دوري أمم أوروبا أمام أوكرانيا وإسبانيا. ولكن الشيء الأهم هو أن يحصل على الوقت والراحة الكافيين لاستعادة كامل لياقته». وتعرض كيميتش للإصابة في الركبة خلال مشاركته في المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على بوروسيا دورتموند 3-2، أمس الأول السبت.