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مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم يتوقع تغييرات في يورو 2020

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يتوقع أوليفر بيرهوف، مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم، امتلاء المدرجات بالجماهير، خلال النسخة المقبلة من كأس الأمم الأوروبية، نظرا لأن جائحة لن تكون قد تلاشت، بحلول موعد انطلاق اليورو العام المقبل.

وقال بيرهوف، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو،: «البطولة لن تخرج بالصورة التي كنت أتمناها لها». وأوضح «ينبغي أن نتوقع أن أزمة كورونا، لن تكون قد تركتنا بحلول العام المقبل، أشك في امتلاء المدرجات بالجماهير، لكني أتوقع حضور أعداد قليلة منهم».

ويتوقع بيرهوف إتمام كل الاستعدادات لإقامة البطولة، في 12 مدينة أوروبية، مع تطبيق المعايير الصحية الصارمة على المنتخبات الـ24 المشاركة. تجدر الإشارة إلى أن بطولة يورو 2020، تأجلت من العام الحالي للمقبل، بسبب أزمة جائحة كورونا.

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