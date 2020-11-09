شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم يتوقع تغييرات في يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يتوقع أوليفر بيرهوف، مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم، امتلاء المدرجات بالجماهير، خلال النسخة المقبلة من كأس الأمم الأوروبية، نظرا لأن جائحة كورونا لن تكون قد تلاشت، بحلول موعد انطلاق اليورو العام المقبل.

وقال بيرهوف، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو،: «البطولة لن تخرج بالصورة التي كنت أتمناها لها». وأوضح «ينبغي أن نتوقع أن أزمة كورونا، لن تكون قد تركتنا بحلول العام المقبل، أشك في امتلاء المدرجات بالجماهير، لكني أتوقع حضور أعداد قليلة منهم».

ويتوقع بيرهوف إتمام كل الاستعدادات لإقامة البطولة، في 12 مدينة أوروبية، مع تطبيق المعايير الصحية الصارمة على المنتخبات الـ24 المشاركة. تجدر الإشارة إلى أن بطولة يورو 2020، تأجلت من العام الحالي للمقبل، بسبب أزمة جائحة كورونا.