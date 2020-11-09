شكرا لقرائتكم خبر عن تانجي نيانزو يعود لتدريبات بايرن ميونيخ الجماعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بايرن ميونخ، أن مدافعه الشاب تانجي نيانزو عاد اليوم إلى التدريبات الجماعية للفريق بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة. وكان نيانزو، تعرض لإصابة في عضلات الفخذ في أوائل سبتمبر الماضي خلال مشاركته مع المنتخب الفرنسي للشباب.
وانضم نيانزو إلى بايرن ميونخ في الصيف قادما من باريس سان جيرمان، لكنه لم يشارك في أي مباراة مع بايرن حتى الآن. ويحظى نيانزو بموهبة كبيرة ويتوقع خبراء أنه سيكون عنصرا أساسيا بتشكيل بايرن ميونخ في غضون عام واحد أو عامين.
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