شكرا لقرائتكم خبر عن رباعية فالنسيا الأسوأ في تاريخ هزائم ريال مدريد في الليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجرع مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، ثالث أسوأ هزائمه مع الفريق الملكي، بعد السقوط ليلة أمس أمام فالنسيا في الجولة التاسعة من الليجا برباعية لهدف. وسبق أن خسر الريال مع زيدان بثلاثية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو أمام برشلونة في الليجا عام 2017.

كما سقط الفرنسي بنفس النتيجة في فرنسا بدوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان في عام 2019. بينما تعد هذه المرة الثانية هذا العام التي يستقبل فيها الريال 4 أهداف، بعد سقوطه على ملعبه أمام ريال سوسييداد 3-4 الموسم الماضي في ربع نهائي كأس الملك.