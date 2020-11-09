شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زاده يكشف الجهة الوحيدة التي تملك حل مجلس ادارة النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هاني زاده عضو مجلس ادارة نادي الزمالك ان محكمة القضاء الاداري هي فقط من تملك حل مجلس ادارة نادي الزمالك وليس وزير الشباب والرياضة أو اللجنة الاوليمبية. وقال خلال مداخله مع احمد موسي على قناة صدي البلد: محكمة القضاء الاداري هي فقط من تملك حل مجلس الادارة ولا يجوز للوزير أو اللجنة الاولمبية وذلك بعد الادانه وتأكيد المخالفات ولا يجوز للاتحاد الدولي التدخل في عودة المجلس. الوضع في مصر

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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