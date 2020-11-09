شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة.. تركي آل الشيخ يطمئن محبيه بعد جراحة دقيقة في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألماريا الإسباني، اليوم الاثنين، صوره له من نيويورك، على موقع التدوينات «تويتر» ويعد هذا اول ظهور له بعد اجرائه عمليه جراحيه دقيقة في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية.
ولاحظ مغردون في التعليقات أن الصور التي نشرها «آل الشيخ» تظهر تحسن وضعه الصحي بشكل كبير؛ حيث بدا أن ملامحه التي كان يسيطر عليها التعب والإرهاق قد اختفت.
جدير بالذكر أن آل الشيخ، كان قد قرر العودة إلى الرياض الأسابيع الماضية، إلا أنه أكد بعد 24 ساعة تأجيل العودة بسبب ظروف صحية طارئة.
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