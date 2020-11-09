شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: هدفي مع سموحة «المربع الذهبى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول بنادى سموحة، عن حزنه لرحيل عدد كبير من لاعبى الفريق الأساسيين بسبب انتهاء الإعارة، أبرزهم ناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد أبوالفتوح ومحمد عبدالمنعم، بعد أن تطور أداؤهم بصورة لافتة للأنظار مع الفريق السكندرى، وهو الأمر الذى ساهم فى انضمامهم إلى المنتخب الأول والمنتخب الأوليمبى.

وأشار سامى إلى أنه يسعى جاهدًا فى الوقت الراهن لإيجاد بدائل على نفس المستوى حفاظًا على الصورة الطيبة التى ظهر عليها فريقه بنهاية الموسم المنقضى مشددًا على أنه يتمنى التواجد بالمربع الذهبى والعودة للمشاركة فى البطولات الإفريقية اعتبارا من الموسم الكروى الجديد.