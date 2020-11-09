شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعدل عقد «أبوجبل» عقب البطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مسؤولو نادى الزمالك اتفاقهم مع محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق الكروى الأول، والمنتخب الوطنى، على تعديل عقده بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد تألق اللاعب مع القلعة البيضاء في الموسم الحالى، وقيادته للفريق للتتويج ببطولة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى، وكذلك المحلى أمام الأهلى، فضلاً عن تأهل الفريق لنهائى دورى أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجارى، حصل اللاعب على وعد من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادى، على زيادة عقده السنوى من 6 ملايين جنيه إلى 10، خاصة أن اللاعب تلقى عرضاً من أحد الأندية الخليجية خلال فترة الانتقالات الصيفية ولكن تم رفض العرض، مع تعويض اللاعب مالياً.

يأتى ذلك في الوقت الذي تلقى فيه مصطفى محمد، مهاجم الفريق، عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين بالانضمام إلى صفوف النصر السعودى بداية من الموسم المقبل، بعدما نجح اللاعب في جذب الأنظار إليه خلال الفترة الماضية وتصدره لقائمة هدافى الفريق خلال بطولة الدورى الممتاز، وكذلك البطولة الإفريقية، لينضم الفريق السعودى لقائمه الأندية الراغبة في التعاقد مع مصطفى محمد بعدما تلقى اللاعب عرضاً من الدورى الأسكتلندى والتركى والإسبانى.

ومن المنتظر أن يعقد اللاعب جلسة مع مسؤولى نادى الزمالك لمناقشه الموقف النهائى وتحديد المصير سواء بالرحيل أو الاستمرار مع القلعة البيضاء لفترة جديدة.

وعلى الجانب الآخر، تعافى يوسف أوباما من الإصابة التي لحقت به مؤخراً في الركبة وأدت لغيابه عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الرجاء المغربى، وأصبح اللاعب جاهزا طبياً- وفقا لتأكيدات الجهاز الطبى- للمشاركة في مباراة نادى مصر خلال بطولة كأس مصر المقرر لها يوم 21 نوفمبر الجارى في دور الـ 8 لمسابقة كأس مصر، بعدما انتهى اللاعب من برنامج التأهيل الذي يؤديه منذ فترة، وأصبحت مشاركته في المباراة وفقاً لرؤية الجهاز الفنى.

فيما قرر جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، تأجيل عودة تدريبات اللاعبين للغد «الأربعاء»، تحت قيادة مدحت عبدالهادى، مدرب الفريق، وذلك لقضاء المدرب البرتغالى إجازة في بلاده، بعدما كان قد منح لاعبى الفريق راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الرجاء المغربى، في إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، ليقرر مد تلك الراحة حتى الأربعاء، في ظل سعيه لمنح اللاعبين أكبر قسط من الراحة والاستشفاء بسبب المعاناة من ضغط المباريات في الفترة الماضية، ولتجهيزهم بشكل جيد للنهائى الإفريقى أمام الأهلى.