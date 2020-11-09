شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زاده يكشف مصير مجلس ادارة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هاني زاده عضو مجلس ادارة نادي الزمالك ان هناك ترتيبات خاصة لمباراة الأهلي في نهائي بطولة افريقيا المقرره 27 نوفمبر الجاري.

وأضاف انه يتمني فوز الزمالك وخروجها بشكل يليق بقطبي الكرة المصرية .

ونفي زاده كل ما يتردد بشأن تعين مجلس جديد ورصد مخالافات بالمجلس وكل ما يتردد بخصوص هذا الشأن .

وقال خلال مداخله مع احمد موسي على قناة صدي البلد: لا يجوز للوزير حل مجلس ادارات الاندية وسلطته فقط تتيح له احالات هذه المخالفات للمجلس مع منحنا 30 يوم للرد عليها قبل تحويلها للنيابة.

واعلن ان المجلس برئ من كل التهم التي تتداول ولا يوجد مخالفات يعاقب عليها القانون. الوضع في مصر

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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