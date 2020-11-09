شكرا لقرائتكم حسام حسن يستقر على القائمة الأولى في الاتحاد السكندري ويعرضها على مصيلحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على لاعبي الفريق ضمن القائمه الأولى وأرسلها إلى محمد مصيلحى رئيس النادى قبل الإعلان عنها خلال الـ 24 ساعة القادمة وتنتهى المهلة المحددة للقائمة الأولى 11 نوفمبر الجارى ، وتأكد بصفة نهائية خلو القائمة الأولى من نور السيد واسلام جمال وأسامة العزب وأيمن غباشى ومن الوارد خلو القائمة من عدد أخر من اللاعبين .

وأعلن مسئولو الاتحاد السكندرى تمسكهم بالحراس الثلاثة فى الموسم المقبل، وهم عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل، وأنه لا نية مطلقا للتفاوض مع أى حارس آخر سواء من داخل الإسكندرية أو خارجها ، ورفض مصدر مسئول بالاتحاد السكندرى الزج باسم ناديه من بعض وكلاء اللاعبين لزيادة أسعار البعض وتسويقهم بالشكل الكافى على حساب زعيم الثغر، فى ظل السياسة التى ينتهجها مجلس الإدارة الحالى بالتعاقد مع اللاعبين بناءً على رؤية من حسام حسن المدير الفنى الحالى للفريق.

وأضاف مصدر مسئول داخل مجلس إدارة الاتحاد أن الجهاز الفنى لا يفكر فى تدعيم مركز حراسة المرمى نظرا لتواجد الثلاثى عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل، مبديا اندهاشه من الأخبار التى تتداول عبر مواقع السوشيال ميديا عن دخول زعيم الثغر فى مفاوضات مع بعض اللاعبين .