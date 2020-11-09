شكرا لقرائتكم أسوان يعلن رسميا انضمام فادى فريد إلى البنك الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان، انضمام فادى فريد مهاجم الفريق إلى فريق البنك الأهلى خلال الميركاتو الجارى، وأكد سليمان فى تصريحات خاصة أن اللاعب وقع على عقود انتقاله إلى ناديه الجديد بعد اتمام الاتفاق مع أسوان، مشيراً إلى أن أسوان نجح فى ضم أحمد سالم صافى لاعب المصرى السابق فى صفقة انتقال حر أيضاً، وذلك بالاتفاق مع سامى الشيشينى المدير الفنى لأبناء الجنوب.

وأخطر مجلس إدارة نادى أسوان، المدير المسئول عن الاستاد بضرورة تجهيز الملعب من أجل استضافة مباريات الدورى الجديد، بعدما لعب الفريق مباريات الدور الثانى فى الدورى الماضى على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ظروف انتشار وباء كورونا، وأكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم مخاطبة الشركة المسئوله عن الملعب لتجهيز أرضيته والإفادة بلائحة تأجير الملعب حتى يجهز النادى المصاريف المالية المطلوبة.

كما قام مجلس إدارة أسوان أيضًا بمخاطبة شركة الكهرباء للإفادة بتكاليف إقامة المباريات ليلا، بالإضافة إلى مخاطبة الصحه والمستشفى الجامعي للتنسيق في موضوع مسحة كورونا ومواعيد الطيران الداخلي ، ويعمل مجلس أسوان على إعداد ملف كامل وعرضه على محافظ أسوان حتى يكون مع النادي في الصورة تحسبا لأي قرار في هذ الشان.

وأنهى مسئولو أسوان صفقة استعارة عبد الوهاب إسماعيل، لاعب المقاولون العرب ومنتخب مصر الأولمبى، لمدة موسم على سبيل الإعارة، ووقع اللاعب على عقد انضمامه لأسوان فى حضور سمير الحاوى وكيل أعمال اللاعب ومحمود سمكة إدارى أسوان.