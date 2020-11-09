شكرا لقرائتكم إبراهيم المنيسي لبيراميدز: "اشمعنى لاعيبة الأهلي.. وبتلعبوا في راس مين تاني؟!" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم الإعلامي إبراهيم المنيسي مقدم برنامج ملك وكتابة على فضائية الأهلي، إدارة نادي بيراميدز بسبب استهدافها لنجوم الأهلي على حد تعبيره

وقال المنيسي على فضائية النادي: "عايزين من الأهلي إيه يا بيراميدز، اشمعنى اللاعيبة بتاعتنا، ليه الاستهداف ده لنجومنا، وبتلعبوا في رأس مين تاني وإيه الهدف من كل ده؟!"

وتابع المنيسي: "التفاوض حق مشروع، لكنه يجب أن يتم التفاوض بالطرق المشروعة أيضًا، أما وأنكم تحاولوا التفاوض مع ناصر ماهر ومحمد شريف وأنتم تعرفون جيدا أن الأهلي يملك عقديهما فهذا توجه واستهداف أقل ما يوصف بأنه ملتوي".

وأكمل: "مسمعناش عن مفاوضات بيراميدز مع لاعيبة الأندية الأخرى، فلماذا استهداف لاعبي الأهلي بالذات؟!.. كما قال نجومنا ردا على عروضكم، الجنيه في الأهلي يساوى عشرة بره، والأهلي مينساش نجومه ولا نجومه تنسى فضل النادي عليهم".

وعلق المنيسي على تصريحات رمضان صبحي واتهامه للأهلي بالتقصير في المفاضات مستشهدا برد نادر شوقي وكيل اللاعب قائلا: "فتحي اختار بيراميدز كما اختار رمضان نقس النادي، لكن الفارق أن فتحي كان واضحا منذ البداية وأكمل عقده بشكل احترافي، ولم يلجأ للطرق الملتوية".

في سياق متصل، أكد المنيسي أن الخطيب رئيس الأهلي يطالب بتحكيم عادل في نهائي القرن يوم 27 الشهر الجاري أمام الزمالك، مثمنا احتفاء العالم العربي والأفريقي بوصول قطبي الكرة المصرية لهذه المرحلة من البطولة القارية الأقوى في إفريقيا.