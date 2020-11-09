شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: كله خير والجاى أحلى وأقوى.. والرد بعد 27 نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، صورة تجمعه بوالده مرتضى منصور، رئيس النادى، قائلا:"كله خير والجاي أحلى وأقوى .. هوفر أي كلام وطاقة لما بعد يوم 27"، وذلك فى إشارة منه إلى تأجيل أي رد إلى ما بعد خوض نهائى دورى أبطال إفريقيا حيث يرتبط الزمالك بمواجهة الأهلى فى النهائى القارى الذى سيجمع القطبين لأول مرة فى منافسات البطولة الأفريقية بعد تأهل الثنائى على حساب الثنائى المغربى الرجاء والوداد.



مرتضى منصور

وأعلنت اللجنة العامة لدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، مؤشرات نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، والتى شهدت خسارة المرشح مرتضى منصور ودخول 4 مرشحين آخرين جولة الإعادة.. وجاءت الأصوات كالتالى:

أسامة أحمد محمد متولى راضى 22972

احمد ابراهيم احمد السعيد الالفى 31578

احمد محمود احمد محمد 14603

ناجى ابراهيم ابراهيم سيد الاهل 8318

اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازى 7194

عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى 27468

بدوى عبداللطيف هلال بدوى 32488

يوسف محمد يوسف على مناح 9137

حنان محمد على مرسى عبده 5717

محمد الهادى ابراهيم احمد عقل 8591

محمود نصر نصر عامر 16123

رضا محمود نصر إبراهيم 3102

أحمد مجدى محمد عبدالرحيم عبد الهادى 7303

احمد سمير عيسى اسماعيل الحنفى 8545

محمد موسى محمد موسى زارع 3690

السيد محمد محمد عبدالحميد حبو 9280

عمرو حاتم متولى الهوارى 7622

راغده عبداللطيف حافظ الشربينى 8115

محمود احمد العزب سيد احمد 24791

مصطفى محمد عزت حامد الشعار 3386

طارق عبدالحافظ ابوالنجا درويش 3617

اسعد موسى عتريس الجزار 2266

محمد منصور محمد منصور 1312

ايمن الغندور نصر الشاعر 1279

اسامه محمدالحسينى ابوالعنين حسن 2169

احمد عادل محمد محمد علام 7280

امير عبدالبديع عبداللطيف بدوى التلال 10971

عماد ابراهيم فوزى الدسوقى الغلبان 11062

ابراهيم على ابراهيم الشناوى 9524

أمين عبدالحميد على القرموطى 12876

حاتم محمد احمد محمدالفرارجى 6719

هانى ابوالمجد السيد محمدابوالمجد 2357

نادر ابراهيم محمد عليوه 8251

هلال نصر الدين السعيد السيد 6138

مرتضى أحمد محمد منصور 21271

وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة العامة بميت غمر ، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.