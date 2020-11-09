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أمير مرتضى: كله خير والجاى أحلى وأقوى.. والرد بعد 27 نوفمبر

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جدة - عمرو شويل نشر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، صورة تجمعه بوالده مرتضى منصور، رئيس النادى، قائلا:"كله خير والجاي أحلى وأقوى .. هوفر أي كلام وطاقة لما بعد يوم 27"، وذلك فى إشارة منه إلى تأجيل أي رد إلى ما بعد خوض نهائى دورى أبطال إفريقيا حيث يرتبط الزمالك بمواجهة الأهلى فى النهائى القارى الذى سيجمع القطبين لأول مرة فى منافسات البطولة الأفريقية بعد تأهل الثنائى على حساب الثنائى المغربى الرجاء والوداد.

 


مرتضى منصور

 

وأعلنت اللجنة العامة لدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، مؤشرات نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، والتى شهدت خسارة المرشح مرتضى منصور ودخول 4 مرشحين آخرين جولة الإعادة.. وجاءت الأصوات كالتالى:

 

أسامة أحمد محمد متولى راضى 22972

احمد ابراهيم احمد السعيد الالفى 31578

احمد محمود احمد محمد  14603

ناجى ابراهيم ابراهيم سيد الاهل 8318

اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازى  7194

عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى  27468

بدوى عبداللطيف هلال بدوى  32488

يوسف محمد يوسف على مناح  9137

حنان محمد على مرسى عبده 5717

محمد الهادى ابراهيم احمد عقل  8591

محمود نصر نصر عامر   16123

رضا محمود نصر إبراهيم  3102

أحمد مجدى محمد عبدالرحيم عبد الهادى   7303

احمد سمير عيسى اسماعيل الحنفى  8545

محمد موسى محمد موسى زارع   3690

السيد محمد محمد عبدالحميد حبو   9280

عمرو حاتم متولى الهوارى  7622

راغده عبداللطيف حافظ الشربينى  8115

محمود احمد العزب سيد احمد   24791

مصطفى محمد عزت حامد الشعار    3386

طارق عبدالحافظ ابوالنجا درويش  3617

اسعد موسى عتريس  الجزار  2266

محمد منصور محمد منصور  1312

ايمن الغندور نصر الشاعر  1279

اسامه محمدالحسينى ابوالعنين حسن  2169

احمد عادل محمد محمد علام  7280

امير عبدالبديع عبداللطيف بدوى التلال  10971

عماد ابراهيم فوزى الدسوقى الغلبان  11062

ابراهيم على ابراهيم الشناوى  9524

أمين عبدالحميد على القرموطى   12876

حاتم محمد احمد محمدالفرارجى  6719

هانى ابوالمجد السيد محمدابوالمجد   2357

نادر ابراهيم محمد عليوه  8251

هلال نصر الدين السعيد السيد  6138

مرتضى أحمد محمد منصور  21271

 

وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة العامة بميت غمر ، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

 

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

 

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.

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