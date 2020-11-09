شكرا لقرائتكم إبراهيم المنيسي: كشف الفساد التحكيمي دليل على نزاهة "كاف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ثمن الإعلامي إبراهيم المنيسي مقدم برنامج ملك وكتابة على فضائية الأهلي، تحركات الاتحاد الأفريقي لتنظيف مؤسساته ولجانه من الفساد والمفسدين وعلى رأسهم الحكام المرتشين الذين ثبت تورطهم في الفترة الأخيرة

وقال المنيسي على فضائية النادي، أن التحكيم الأفريقي مر بفترة صعبة للغاية، موضحا أن كشف الكاف لحالات الفساد يجب أن يتم تقديرها في ضوء حرص الكاف على النزاهة.

وأكد المنيسي أن الخطيب رئيس الأهلي يطالب بتحكيم عادل في نهائي القرن يوم 27 الشهر الجاري أمام الزمالك، مثمنا احتفاء العالم العربي والأفريقي بوصول قطبي الكرة المصرية لهذه المرحلة من البطولة القارية الأقوى في إفريقيا.

في سياق متصل، أعلن المنيسى عن سر غياب عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، عن حلقات برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلى.

وقال المنيسى أن محمد القيعى نجل مستشار التعاقدات خضع مؤخراً للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا وثبت إصابته بالفيروس، فى الوقت الذى أجرى فيه القيعى تلك المسحة وثبتت سلبية النتائج ومع ذلك فضل الانعزال كإجراء احترازى للتأكد من عدم إصابته.

أعلن محمد عدلي القيعي إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” وذلك مع بدء انتشار الفيروس مجددًا في مصر.

وكتب نجل عدلي القيعي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا :”الحمد لله أنا عملت مسحة النهاردة وطلعت إيجابي كورونا”.

وأضاف: “يا ريت أي حد اختلط بيا لو حس بأعراض يعمل مسحة عشان يتطمن وربنا يحفظ ويسلم الجميع يارب".

يذكر أن عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، تغيب عن برنامج ملك وكتابة، ليلة أمس الخميس، بسبب طروف صحية خاصة به.