شكرا لقرائتكم هاني زادة: وزير الرياضة لا يملك حق إقالة مجلس إدارة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المهندس هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إن الحدث الأهم الآن هو النهائى الأفريقى بين الأهلى والزمالك، وهو عُرس كروى تاريخى يقام لأول مرة بين ناديين من دولة واحدة.

وأضاف زادة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن المباراة تحظى بالاهتمام الأول والأخير، وهدف مجلس إدارة الزمالك خروج المباراة بصورة رائعة تليق بمصر، ونتنمى بالتأكيد التوفيق للزمالك والمجلس يعمل جاهدا من أجل الفوز.

وتابع زادة أنه يتم تداول بعض الأخبار فى السوشيال ميديا حول تعيين مجلس إدارة جديد للنادى فى ظل وجود قامات قانونية كبيرة فى المجلس، مؤكدا أنه لا يجوز للوزير إصدار أى قرارات بحل مجالس الإدارات وضمنها مجلس إدارة نادى الزمالك حتى لو كان هناك مخالفات مالية، وكل ما يملكه تحويل المخالفات للجهاز المركزى للمحاسبات ويتم الرد عليه من النادى خلال 30 يوما، وهذا ما ينص عليه قانون الرياضة 71 لسنة 2017.

وأوضح هانى زادة أنه فى حال وجود جرائم يتم التحويل للنيابة وليس حل المجلس، فلا يجوز للوزير حل المجلس بأى حال من الأحوال . وأشار إلى أنه فى حال حل مجلس إدارة نادى الزمالك من جانب وزير الشباب والرياضة سيتم اللجوء للقضاء الإدارى، وهى قضية مضمونة "تخلص فى ساعة".

وأكد زادة أن خزينة النادى بها أموال حوالى 19 مليون، وتم تفسير وجود أموال فى الخزينة من قبل بسبب الحجز على أرصدة النادى من جانب البعض وعندما يفتح النادى حساب فى أى بنك يتم الحجز عليه، مشيرا إلى أن بعض الملاحظات غير حقيقية مثل ما تردد عن دفع فاتورة كهرباء بقيمة مليون و200 ألف جنيه مرتين وهو غير منطقى ولم يحدث على الإطلاق .

ونفى زادة تلقى النادى مبلغ مليون دولار على حساب كريمة أحد أعضاء مجلس إدارة النادى، كما نفى وجود موظف فى النادى يمتلك وديعة بقيمة 27 مليون جنيه .