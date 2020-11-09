الملياردير الجنوب افريقي موتسيبي يعلن ترشحه لرئاسة "كاف"

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جوهانسبرغ: أعلن اتحاد جنوب افريقيا لكرة القدم الاثنين ترشيح رجل الاعمال الملياردير باتريس موتسيبي لرئاسة الاتحاد القاري للعبة "كاف".

يملك موتسيبي نادي ماميلودي صنداونز الواقع في مدينة بريتوريا، أحد أفضل عشرة أندية في القارة السمراء خلال الاعوام المنصرمة وحقق الموسم الماضي الثلاثية المحلية.

وبات موتسيبي (58 عامًا) ثالث مرشح لرئاسة الاتحاد القاري بعد الرئيس الحالي الملغاشي أحمد أحمد والعاجي جاك أنوما.

وكان أحمد أعلن في أواخر تشرين الاول/اكتوبر الماضي ترشحه لولاية ثانية على الرغم من مواجهته مزاعم فساد مالية كان ينفيها دوما، بعد أن وصل الى منصب الرئاسة في العام 2017 منهيًا حكم دام 29 عامًا لعيسي حياتو بنيله 34 صوتًا مقابل 20 للكاميروني.

ولم يتواجد موتسيبي في المؤتمر الصحافي في العاصمة جوهانسبرغ لإعلان ترشحه بسبب الحجر الصحي لاصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث ناب عنه رئيس الاتحاد المحلي داني جوردان ووزير الرياضة ناثي مثيثوا.

وقال جوردان الذي يشغل أيضًا منصب النائب الثالث للرئيس في الاتحاد القاري "إنه الشخص الانسب الذي بإمكاننا طرحه لقيادة كاف. لا نريد أي تنازل عن الحوكمة أو النزاهة في كرة القدم".

كما تواجد أماجو بينيك وإيشا جوهانسن، رئيسا اتحادي نيجيريا وسيراليون تواليًا في جوهانسبرغ خلال المؤتمر الصحافي.

وبعد أن ألمح بينيك الشهر الفائت الى إمكانية ترشحه للرئاسة، أكد أنه تخلى عن الفكرة معلنًا دعمه لموتسيبي.

أصبح موتسيبي الذي عمل سابقًا كمحامٍ، وهو متزوج من إحدى أخوات رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوسا، أحد أثرياء البلاد بفضل صفقات وعقود عمل في مجال المعادن والمناجم.

ومن المقرر ان تقام الانتخابات المقبلة في 12 اذار/مارس المقبل في الرباط، علما ان باب الترشح يقفل في 12 تشرين الثاني/نوفمبر.