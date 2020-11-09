الإصابة تبعد عوار عن تشكيلة فرنسا واستدعاء اغيلار لأول مرة

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باريس: أعلن مدرّب منتخب فرنسا بطلة العالم في كرة القدم ديدييه ديشان الاثنين أن لاعب خط وسط ليون حسام عوار لن يتواجد مع كتيبته في النافذة الدولية، بعد تعرّضه لإصابة خلال نهاية الاسبوع.

وتخوض فرنسا مباراة دولية ودية الأربعاء ضد فنلندا، ثم تحل على البرتغال السبت في لشبونة ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، قبل أن تستضيف كرواتيا الثلاثاء في باريس في الجولة السادسة والأخيرة.

وكان ديشان استدعى عوار بدلا من نبيل فقير لاعب ريال بيتيس الاسباني الذي تعرض لإصابة في أوتار ركبته اليسرى، قبل أن يصاب الجزائري الاصل بدوره في فخذه في المباراة امام سانت اتيان في الدوري المحلي يوم الاحد.

وقال ديشان خلال المؤتمر الصحافي إنه "بعد أن خضع عوار للفحوص بشأن الاصابة التي تعرض لها أمس، قررنا أن نبقيه مع ليون".

وأضاف المدرب أنه لن يحل أي لاعب بدلا من عوار (22 عامًا) الذي خاض أولى مبارياته مع منتخب الديوك في تشرين الاول/اكتوبر الفائت في مباراة ودية امام اوكرانيا (7-1).

وفي ظل الشكوك التي تحول حول مشاركة ظهير بايرن ميونيخ الألماني بنجامان بافار بسبب إصابة عضلية في الفخذ، وجد ديشان نفسه مضطرا الى منح ظهير موناكو روبن أغيلار (27 عاما) فرصته الأولى لتمثيل المنتخب الوطني، على أن يتم الى معسكر أبطال العالم في كليرفونتين صباح الثلاثاء بحسب ما أفاد الاتحاد الفرنسي للعبة.

وكان ديشان استدعى مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي وزميله في النادي الباريسي المدافع بريسنيل كيمبيبي على الرغم من غيابهما عن صفوف فريقهما بسبب الاصابة، فيما غاب لاعب وسط رين إدواردو كامافينغا ومدافعا ريال مدريد الإسباني فيرلان مندي ولايبزيغ الألماني دايو اوباميكانو.

وتتقاسم فرنسا والبرتغال صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط لكل منهما.

جتا-اما/ر م-ا ح