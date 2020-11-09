المنتخب العراقي يبدأ الثلاثاء معسكره الخارجي الأول منذ عام

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







بغداد: يبدأ المنتخب العراقي لكرة القدم الثلاثاء معسكرا تدريبيا في مدينة دبي بالامارات يستمر عشرة ايام، وذلك في اول تجمع خارجي اعدادي لمنتخب "اسود الرافدين" منذ عام، وسيخوض خلاله مباراتين وديتين امام الاردن واوزبكستان.

ويلتقي المنتخب العراقي نظيريه الاردني والاوزبكي وديا يومي 12 و17 تشرين ثاني/نوفمبر ضمن برنامجه الاستعدادي للتصفيات المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وخاض المنتخب العراقي مباراته الرسمية الأخيرة في 14 تشرين ثاني/نوفمبر 2019 وفاز فيها على المنتخب الايراني 2-1 في العاصمة عمان ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات المزدوجة، قبل أن يقرر الاتحاد الآسيوي تأجيل المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر العراق ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين امام البحرين، فيما تحتل إيران المركز الثالث بست نقاط.

وينتظر منتخب اسود الرافدين ملاقاة هونغ كونغ وكمبوديا وإيران في المباريات المتبقية التي لم يحدد الاتحاد القاري موعدها حتى الآن.

توجه المنتخب العراقي الى الامارات الاثنين بقائمة ضمت 21 لاعبا وغاب عنها القائد علاء عبد الزهرة وحسين علي لاصابتهما بفيروس كورونا.

كما تخلف عن قائمة معسكر الامارات بسبب الاصابة المدافعان ريبين سولاقه وضرغام اسماعيل الذي رفعت عنه وزميله علاء مهاوي عقوبة الايقاف التي فرضتها عليهما الهيئة الموقتة للاتحاد العراقي لخرقهما البروتوكلات الصحية في وقت سابق.

واللاعبون هم:

لحراسة المرمى: جلال حسن وفهد طالب ومحمد حميد

للدفاع: مصطفى محمد واحمد ابراهيم وميثم جبار وسعد ناطق وعلي فائز وعلي عدنان وحسن رائد وعلاء مهاوي.

للوسط: امجد عطوان وبشار رسن ومحمد رضا ومازن فياض ومحمد مزهر وشريف عبد الكاظم وهمام طارق وابراهيم بايش.

للهجوم: ايمن حسين ومهند علي.