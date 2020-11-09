أولمبياكوس يوبخ ثلاثة من لاعبيه شاركوا في "حفلة فيروس كورونا"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





اثينا: وبّخ أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم الاثنين ثلاثة من لاعبيه لحضورهم "حفلة فيروس كورونا" ليلاً في حديقة على سطح أحد فنادق أثينا، في وقت تخضع اليونان لإغلاق صارم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19".

وذكر النادي أن المدافع البرتغالي روبن سيميدو، لاعب الوسط الصربي لازار رانديلوفيتش ولاعب الوسط البرازيلي برونو فيليبي كانوا من بين 30 شخصا حضروا الحفلة في وقت متأخر من مساء الأحد.

وقال بطل اليونان في بيان "أولمبياكوس يدين بشكل قاطع وجود ثلاثة من لاعبيه في حفل فيروس كورونا الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح الاثنين كما ذكرت الشرطة".

وتابع "تجاهل المحظورات واللوائح الخاصة بفريقنا لهذا الموسم أمر غير مقبول".

وقال أولمبياكوس إنه دعا اللاعبين للاعتذار وإنهم سيعاقبون "بأقصى غرامة".

وفرضت الشرطة غرامة قدرها 300 يورو على كل من اللاعبين الثلاثة وكذلك على من حضر الحفلة لعدم ارتدائهم كمامات واقية، فيما أوقف صاحب الفندق البالغ من العمر 24 عاما وغرم بمبلغ ثلاثة آلاف يورو.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن سبعة من لاعبي أولمبياكوس كانوا في الحفلة، لكن النادي نفى ذلك.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن 40 شخصا شاركوا في الحفلة، من بينهم منسق أسطوانات "دي دجاي" و"26 جميلة"، وأن العديد من الحاضرين حبسوا أنفسهم في الحمامات لتجنب العثور عليهم.

وذكرت تقارير أن رواد الحفلة أُبلغوا بالحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واتصل أحد جيران الفندق الواقع في شارع سينغرو المزدحم في العاصمة أثينا، بالشرطة في الساعة الثانية والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (00,30 ت غ) للإبلاغ عن التجمع غير القانوني.

وعاد لاعبو أولمبياكوس للتو من جزيرة كريت حيث فازوا على مضيفهم أو أف أي 2-صفر، ما جعلهم يتصدرون ترتيب الدوري اليوناني.

وأعادت اليونان منذ السبت فرض حجر لمدة ثلاثة أسابيع، للحد من أضرار الموجة الثانية من وباء "كوفيد-19" الذي يضرب البلاد.

وبموجب التدابير لن يتمكن اليونانيون من مغادرة منازلهم إلا بعد الحصول على تصريح عبر رسائل نصية على الهاتف المحمول.

وأودى الفيروس بحياة 784 شخصا حتى الآن في اليونان، من بين أكثر من 56 ألف إصابة.

مواضيع قد تهمك :