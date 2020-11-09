حازم إمام يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
نفى حازم إمام، نجم الزمالك السابق، الأنباء التي تداولت خلال الساعات القليلة الماضية بشأن ترشحه لرئاسة القلعة البيضاء.
وكتب حازم إمام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الإثنين: "لا نية لديّ للترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، وأرجو عدم الزج باسمي".
وأضاف: "جميعنا خلف الزمالك وندعمه خلال مباراة النهائي الإفريقي أمام الأهلي، فهذه بطولة غالية وتغيب عن الأبيض منذ سنوات، وجميع الزملكاوية في انتظارها، وخاصة أنها أمام الغريم التقليدي".
واختتم: "أثق في قدرات لاعبي الزمالك وقدرتهم على التركيز داخل المستطيل الأخضر والبعد عن المشكلات الإدارية، والتتويج بالبطولة من أجل اسعاد جماهير الزمالك الوفية".
يُذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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