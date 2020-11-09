هاني زادة: وزير الرياضة لا يملك حل مجلس إدارة الزمالك.. وقد نلجأ للقضاء الإداري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لا يملك حل مجلس إدارة القلعة البيضاء، طبقا لقانون الرياضة في عام 2017.

وقال زادة في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد، إن قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك ليس في يد وزير الرياضة، وفي حال وجود مخالفات يجب التحقيق مع المجلس الحالي قبل اتخاذ أي قرار ضده بشأن الحل.

وأضاف، أنه يرفض كل ما يقال حول وجود مخالفات مالية داخل نادي الزمالك، مؤكدا أن وزارة الرياضة تقوم بمراقبة الأمر ومجلس الإدارة فسر سبب وجود مبالغ في خزينة النادي.

وأوضح، أن مجلس إدارة الزمالك وفر الأموال خلال فترة تواجده بعدما وصل وكان لا يوجد سوى 6 آلاف جنيه فقط في خزينة القلعة البيضاء.

وأشار إلى أن نادي الزمالك لا يعاني من عجز في الأمور المالية، مؤكدا أن الأموال الموجودة حاليا في الخزينة بسبب هذه الأموال للحجز في حال وضعها في أي بنك.

وأتم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تصريحاته:" قد نلجأ للقضاء الإداري لمنع قرار حل مجلس الإدارة في حال تدخل وزارة الرياضة في هذا الأمر".