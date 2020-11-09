ضربة جديدة لدفاع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية فترة غياب ترينت ألكسندر-أرنولد، ظهير أيمن ليفربول الإنجليزي، بعد إصابته في مواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز أمس الأحد في ملعب الاتحاد، والتي انتهت بالتعادل (1-1).

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن ليفربول قد يفقد خدمات ألكسندر-أرنولد لمدة أربعة أسابيع بسبب تعرضه للإصابة في ربلة الساق في مواجهة السيتي التي لم يتمكن من استكمالها حيث غادر الملعب في الشوط الثاني.

وأضافت الصحيفة أن صاحب الـ22 عاما سيغيب عن مباريات منتخب إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية خلال الشهر الجاري، بجانب مواجهات ليفربول أمام كل من ليستر سيتي وبرايتون وولفرهامبتون في بريميرليج.

كما سيغيب ترينت عن مباراتي ليفربول في دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا الإيطالي وأياكس الهولندي، وكلاهما على ملعب آنفيلد.

ويواجه ليفربول أزمة دفاعية في ظل غياب كل من الهولندي فيرجيل فان دايك والبرازيلي فابينيو الذي كان يتم الاعتماد عليه كقلب دفاع، لكن الريدز استعاد خدمات الكاميروني جويل ماتيب بعد تعافيه من الإصابة.