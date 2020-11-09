في انتظار صلاح.. المنتخب يعلن لمصراوي موعد انتظام المحترفين في التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أعلن محمد بركات، مدير منتخب مصر، موعد انتظام اللاعبين المحترفين في معسكر الفريق، مشيرا إلى أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لم يتحدد موعد وصوله.

وقال بركات، في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا ومحمد النني لاعب آرسنال وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني سيشاركون في تدريب المنتخب غدا الثلاثاء".

وأضاف: "أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي وصل إلى مصر أمس الأحد وشارك في تدريبات المنتخب اليوم الإثنين".

وانطلق أول أيام المعسكر المغلق لمنتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام البدري اليوم الإثنين، على أن تكتمل صفوف المنتخب غدا الثلاثاء، بانتظار تحديد موعد وصول محمد صلاح.

ويستضيف منتخب مصر نظيره التوجولي يوم 14 نوفمبر الجاري في استاد القاهرة في الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما بعدها بثلاثة أيام على ملعب كيجيه في لومي عاصمة توجو، يوم 17 من الشهر نفسه.