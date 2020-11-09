أحمد فتحي: لا أهتم بالماديات منذ صغري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أكد أحمد فتحي اللاعب المنضم حديثًا إلى نادي بيراميدز، أنه لا يفكر في الأمور المادية منذ صغره، مشيرًا إلى أن مارتن يول المدير الفني السابق للأهلي قال له إنه يحب الكرة أكثر من المال.

وعقد نادي بيراميدز مؤتمرًا صحفيًا لتقديم أحمد فتحي لاعبًا جديدًا للفريق بعد انتهاء عقده مع الأهلي.

وقال فتحي خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبًا جديدًا في بيراميدز: "في الحياة الطبيعية وهذه نصيحة مني، لا تجعل الحاجة المادية تسبق الحاجة التي تريد عملها؛ لأن في النهاية هذا رزق وربنا كتبه لك".

وأضاف: "أنا لا أهتم بهذا الموضوع نهائيًا منذ صغري، وأنا في الإسماعيلي لم أفكر في موضوع المادة".

واختتم فتحي تصريحاته: "مارتن يول عندما دربني في الأهلي وهو من المدربين الذين أحبهم، قال لي أنت تحب الكرة أكثر من المادة، وهذا أول مدرب يقولها لي، ولم يقلها لي أحد من قبل".