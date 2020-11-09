وزير الرياضة يكشف تطورات التفتيش القضائي في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مصر، أن لجنة التفتيش على الأندية والمؤسسات الرياضية المصرية ومن بينهما نادي الزمالك، قاربت على الانتهاء من عملها.

وأشار صبحي في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن وزارة الشباب والرياضة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بعد إعلان نتائج التفتيش.

وقال وزير الرياضة: "لجنة التفتيش في نادي الزمالك أوشكت على الانتهاء من عملها، سنطبق القانون واللوائح على الجميع، وننتظر ما سيظهر في التقرير".

وأكمل: "عندما تنتهي اللجنة سنأخذ الإجراء القانوني اللازم بعد إعلان النتائج، نسعى للحفاظ على كافة مؤسساتنا وسنتخذ أي إجراء قانوني لازم".

وأضاف: "نحن منوط بنا الحفاظ على كافة الكيانات الموجودة بالحلول القانونية البديلة السريعة، ننتهج الحزم الهادئ حاليًا؛ لأننا منظونة رياضية كبيرة".

وأردف: "هدفنا هو رؤية نماذج وقدوة، نريد إظهار نموذج جيد للرياضة المصرية وليس العكس، المكان الطبيعي لأي مؤسسة رياضية هو الشيء الجيد في الإعلام وليس في صفحة الوزارة".

واختتم: "مجالس الإدارات تأتي بالانتخابات للعمل التطوعي، العمل التطوعي يعني هو أن أي شخص لا يؤدي الدور الذي جاء من أجله فليرحل والرأي العام يختار بديله".