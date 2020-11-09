اصطحب الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مدير عام ملف الرياض 2030، لجنة تقييم ملف استضافة الألعاب الآسيوية 2030 التابعة للمجلس الأولمبي الآسيوي في جولة شاملة بمدينة الرياض.
وزار أعضاء اللجنة العديد من المواقع التي تم تضمينها في ملف الرياض مثل منطقة الدرعية التاريخية، ومنطقة القدية والتي تحتوي على العديد من المشاريعالرياضية العملاقة. إضافة مرافق التدريب ذات المستوى العالمي وأبرز المعالم الحديثة التي بنيت وفق معايير عالمية كالبنى التحتية للنقل المستدام وبرامج ومبادرات برنامج جودة الحياة التي تشكّل جزءاً رئيساً ضمن رؤية السعودية 2030 وجوهراً لملف استضافة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية. كما زار الوفد مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض والذي يحتضن مسابقات الجمباز وكرة الريشة وتنس الطاولة والمصارعة، إضافة إلى ملعب الملك فهد الدولي شرق العاصمة الرياض وغيرها من المنشأت وقال الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مدير عام ملف الرياض 2030: سعدنا باصطحاب أعضاء لجنة التقييم بالمجلس الأولمبي الآسيوي في جولة شاملة لأبرز مرافق ومنشآت مدينة الرياض، وما يميّز مدينتنا الرائعة هو المزيج ما بين التاريخ والحاضر والمستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الألعاب الآسيوية تزور منشآت الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.