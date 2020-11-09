لجنة الألعاب الآسيوية تزور منشآت الرياض

اصطحب الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مدير عام ملف الرياض 2030، لجنة تقييم ملف استضافة الألعاب الآسيوية 2030 التابعة للمجلس الأولمبي الآسيوي في جولة شاملة بمدينة الرياض.

وزار أعضاء اللجنة العديد من المواقع التي تم تضمينها في ملف الرياض مثل منطقة الدرعية التاريخية، ومنطقة القدية والتي تحتوي على العديد من المشاريع