نادر السيد يكشف عن رغبته في الترشح لرئاسة نادي الزمالك

كشف نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، عن رغبته في الترشح لرئاسة نادي الزمالك. وقال السيد خلال تصريحات إذاعية، " أفكر في الترشح لرئاسة نادي الزمالك، فأنا أملك أفكار كثيرة أسعى لتحقيقها". أفكر في الترشح لرئاسة نادي الزمالك، فأنا أملك أفكار كثيرة أسعى لتحقيقها". وأوضح " سأدعو الجمعة العمومية للزمالك في أولى قراراتي لفصل ميزانية قطاع الكرة عن الميزانية العامة للنادي". وأضاف " سأخوض الانتخابات على مقعد العضوية أولا، ثم بعد ذلك على رئاسة النادي".

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