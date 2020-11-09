حسن صقر يكشف حقيقة ترشيحه لرئاسة الزمالك

نفي المهندس حسن صقر رئيس المجلس الاعلي للشباب والرياضه ووكيل نادى الزمالك السابق، ما تردد في وسائل الاعلام المختلفه عن تلقيه اتصالا من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه به لتشكيل مجلس ادارة جديد لنادي الزمالك، وترشيح حسن شحاته لعضويه المجلس.

وأكد صقر انه لم يتلقي اي اتصال بخصوص هذا الشان نهائي خلال الساعات الماضية.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد أن اللجنة المكلفة بالتفتيش القضائي علي نادي الزمالك قد اقترب من انجاز مهمتها بشكل كبير.

وقال وزير الرياضة في تصريحات تليفزيونية لقناة "صدي البلد": " ننتظر تقرير التفتيش القضائي حلال فترة وجيزة لاتخاذ

الإجراءات اللازمة، وأكدنا منذ البداية اننا سنطبق القانون علي الجميع".

وأضاف: " لن يمكنني الحديث عن أهم ما ورد بتقرير التفتيش حتي يخرج بشكل رسمي".

وأوضح وزير الرياضة أن التفتيش ليس فقط علي نادي الزمالك مشيراً الي أنها طريقة جديدة للعمل وانه سيتم التفتيش علي المؤسسات الرياضية بنفس الطريقة كل ثلاثة أشهر.

وأكمل أشرف صبحي: " هدفنا الحفاظ علي مؤسساتنا بشكل كبير، ولاإجراءات التي سيتم اتخاذها لن تكون ضد المؤسسة نفسها، هدفنا الحفاظ علي كرة القدم والرياضة، لكننا سنحافظ كوزارة الرياضة علي جميع المؤسسات".