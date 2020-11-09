يوفنتوس يفكر في بيع رونالدو.. تعرف على السبب

أكدت تقارير إنجليزية أن يوفنتوس الإيطالي يدرس إمكانية بيع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيف المقبل للتعامل مع الآثار المالية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس قادماً من ريال مدريد الإسباني صيف 2018 مقابل أكثر من 100مليون يورو، لكن راتبه العالي الذي يبلغ 5 أضعاف راتب زميله باولو ديبالا يجعل يوفنتوس يفكر جدياً بالتخلص منه، علماً بأن عقده ينتهي شهر يونيو 2022.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانيةإن رونالدو (35 عاماً) والذي يتقاضى 31 مليون يورو، بينما يحصل زميله ديبالا على مبلغ يقارب 6 ملايين يورو، وهو ثاني أعلى اللاعبين في بطل إيطاليا أجراً.
وأحرز رونالدو 6 أهداف في بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم آخرها أمام لاتسيو في المباراة التي خرج منها وهو يعاني من إصابة في الكاحل.
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