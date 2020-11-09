القناة ٢٠٠١ يتلقي الهزيمة من كابسي وديًا

انتهت ثالث المواجهات الودية التي جمعت اليوم الاثنين بين فرق نادي القناة وفرق كابسي بفوز الأخير. وأقيمت المواجهة الودية الآخيرة بين فريق نادي القناة مواليد ٢٠٠١ وفريق كابسي وإنتهت هذه المباراة بفوز فريق كابسي بهدفين مقابل هدف واحد . بفوز فريق كابسي بهدفين مقابل هدف واحد . وكانت التجربة الودية مفيدة تم من خلالها تجربة العديد من العناصر .

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