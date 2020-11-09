تدريبات على اللعب من لمسة واحدة في منتخب مصر

شهد مران منتخب مصر، تدريبات خاصة على اللعب من لمسة واحدة بعد تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين ويتولى لاعبين اثنين مهمة الضغط ويحاول الباقي تمرير أكبر عدد من الكرات لبعضهم.
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ، القائمة النهائيةللفريق الوطني استعداد لمباراتي توجو، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.
وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمدهاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.
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