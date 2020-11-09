وزير الرياضة: التفتيش علي الزمالك قارب علي الانتهاء .. وسنطبق اللوائح والقانون

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن اللجنة المكلفة بالتفتيش القضائي علي نادي الزمالك قد اقترب من انجاز مهمتها بشكل كبير. وقال وزير الرياضة في تصريحات تليفزيونية لقناة "صدي البلد": " ننتظر تقرير التفتيش القضائي حلال فترة وجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأكدنا منذ البداية اننا سنطبق القانون علي الجميع". الإجراءات اللازمة، وأكدنا منذ البداية اننا سنطبق القانون علي الجميع". وأضاف: " لن يمكنني الحديث عن أهم ما ورد بتقرير التفتيش حتي يخرج بشكل رسمي". وأوضح وزير الرياضة أن التفتيش ليس فقط علي نادي الزمالك مشيراً الي أنها طريقة جديدة للعمل وانه سيتم التفتيش علي المؤسسات علي نادي الزمالك مشيراً الي أنها طريقة جديدة للعمل وانه سيتم التفتيش علي المؤسسات الرياضية بنفس الطريقة كل ثلاثة أشهر. وأكمل أشرف صبحي: " هدفنا الحفاظ علي مؤسساتنا بشكل كبير، ولاإجراءات التي سيتم اتخاذها لن تكون ضد المؤسسة نفسها، هدفنا الحفاظ علي كرة القدم والرياضة، لكننا سنحافظ كوزارة الرياضة علي جميع المؤسسات".

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