أحمد حجازي يشارك في تدريب منتخب مصر

شارك أحمد حجازي في تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي توجو في تصفيات أمم أفريقيا.

ويصل بقية اللاعبين المحترفين محمد صلاح ومحمد النني ومحمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا في التاسعة مساء اليوم. تأخر انطلاق مران منتخب مصر الذي كان مقررا له السابعة مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويرجع سبب تأخر المران إلى طلب اللاعبين الحصول على المزيد من الراحة.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري ، القائمة النهائية للفريق الوطني استعداد لمباراتي توجو، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.