سوق الانتقالات| هل ينتقل يوسف المساكني إلى الدوري المصري؟

زعمت بعض التقارير الصحفية، وجود مفاوضات بين نادي المصري البورسعيدي مع صانع ألعاب فريق الدحيل القطري النجم الدولي التونسي يوسف المساكني، من أجل التعاقد معه بشكل رسمي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وكان عضو مجلس إدارة المصري “محمد الخولي” قد أدلى بتصريحات، يؤكد فيها أنه سيتم التعاقد مع لاعب تونسي سيكون مفاجأة للجميع، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.

فيما كشفت مصادر بأن المساكني اسمه لم يطرح من قريب أو بعيد على إدارة المصري، وكل ما ذكر في بعض التقارير غير صحيح جملة وتفصيلًا.

وأضافت، بأنه من المستحيل أن ينضم قائد منتخب تونس، لفريق المصري البورسعيدي، خاصة أن الراتب الذي يحصل عليه في قطر كبير للغاية، ومن الصعب حصوله على نفس قيمة العقد السنوي داخل الدوري المصري.

وأوضحت المصادر، بأن اللاعب تم طرحه قبل فترة على إدارة الأهلي والزمالك، لكن العائق هو الراتب الضخم الذي يحصل عليه في قطر، علاوة على عدم حاجة الناديين إلى صانع ألعاب، في ظل وفرة اللاعبين المميزين في هذا المركز داخل الناديين.

المساكني لا يعيش حاليا أفضل فتراته في الملاعب القطرية، ورغم ذلك فقد شارك مع الدحيل في ثلاث مباريات ولم يسجل أي أهداف، واكتفى بصناعة هدف وحيد لزملائه.

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