الأهلي يوافق على طلب بدر بانون بعد إصابة زوجته بفيروس كورونا

تأجل انضمام مدافع فريق الرجاء البيضاوي بدر بانون، إلى النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية، بعدما تعرضت زوجة اللاعب، إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأبلغ بانون، مسئولي النادي الأهلي، بصعوبة التحاقه بالتدريبات حاليًا، بعد إصابة زوجته ووالدها بفيروس كورونا، وبالتالي حاجته لبعض الوقت، قبل السفر إلى القاهرة.

ووافقت إدارة الأهلي على طلب بدر بانون بتأجيل وصوله إلى القاهرة، لحين الاطمئنان على زوجته وباقي أفراد عائلته.

وخضع بدر بانون إلى مسحة طبية، من أجل الاطمئنان على نفسه، بعدما تعرضت زوجته للإصابة بالفيروس.

ومن المقرر وصول اللاعب المغربي إلى القاهرة بحسب اتفاقه مع مدير تعاقدات النادي الأهلي أمير توفيق، إلى الأسبوع المقبل.

وسيخضع بانون فور وصوله إلى القاهرة لمسحة طبية جديدة، وبعدها سيتم تقديمه رسميا لوسائل الإعلام وإعلان كافة التفاصيل في مؤتمر صحفي.

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