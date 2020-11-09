أخبار الزمالك| مصادر مغربية تكشف حقيقة انتقال أوناجم إلى الوداد، وعرض شباب المحمدية

كشفت مصادر مغربية مقربة من المغربي جناح فريق الزمالك “محمد أوناجم“، عدم نيته في العودة مرة آخرى إلى ناديه السابق الوداد البيضاوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت المصادر، أن أوناجم يتواجد في فترة راحة حاليا لمدة خمسة أيام حصل عليها بالاتفاق مع مسئولي الزمالك، قبل أيام من موعد المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي والتي تقام يوم 27 نوفمبر الجاري.

وأوضحت، أن إدارة الزمالك قررت منح لاعبي الفريق خمسة أيام راحة، وهو الأمر الذي استغله أوناجم من أجل العودة إلى المغرب لزيارة عائلته قبل الالتحاق مرة أخرى بالتدريبات الجماعية يوم الأربعاء المقبل.

وأشار ذات المصادر، إلى أن أوناجم لا يرغب في العودة إلى المغرب حاليا، ولا صحة لاتفاقه مع نادي الوداد، واللاعب يعيش حالة استقرار مع ناديه، حيث يعتبر من الأسماء البارزة في تشكيلة الزمالك.

وأكدت، بأن أوناجم لا يتفاوض مع الوداد البيضاوي أو شباب المحمدية، الذي انتشرت شائعات حول انتقاله للأخير، بعد انتشار صور له مع هشام آيت رئيس النادي، خلال الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 27 نوفمبر في ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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