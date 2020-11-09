داني ألفيس: برشلونة أصبح بدون هوية، وأؤيد إطلاق اسم “ميسي” على المشروع جديد

تحدث المدافع البرازيلي لنادي ساو باولو “داني ألفيس” لإذاعة “راك1 الكتالونية” في مقابلة صحفية نارية تكلم فيها عن عدة أمور تخص النادي الكتالوني أبرزها عن ليونيل ميسي وإدارة بارتوميو ومغادرة نيمار.

وبدأ لاعب برشلونة السابق حديثه بانتقاد واضح للإدارة السابقة بقيادة جوسيب بارتوميو واصفاً إياها بالسبب الحقيقي وراء فقدان الفريق لهويته بعد إعتمادهم على الجانب الاقتصادي واهمال الجانب الرياضي.

وأوضح داني ألفيس: “‏من الطبيعي أن يُعاني برشلونة من المشاكل لأن الفريق فقد هويته بنظري، والآن على الفريق أن يمر بمرحلة صعبة لإستعادة الهوية، والهزائم أمام ليفربول وبايرن ميونخ كانت مؤلمة للغاية لكنها ضرورية لمعرفة أن النادي يسير بشكل خاطئ”.

‏ وأضاف : “أعتقد أن برشلونة يُريد أن يكون نادي تجاري, مهتم فقط بالبيع والشراء, لهذا فقد هويته، لن أنتقد أي شخص لكن أعتقد أن الإدارة كانت تُمارس الجنس مع نفسها! قد يكون الرئيس غير جيد لكن أنا لا أقول أنه كان خطأ بارتوميو وحده. ”

واعترف داني ألفيس أنه عرض نفسه على برشلونة بعد فسخ عقده مع يوفنتوس صيف 2017 لكن الادارة رفضت التوقيع معه مجدداً وقال :” عرضت على برشلونة العودة. ذهبت الى يوفنتوس لأثبت أنني ما زلت املك المُستوى العالي. أردت العودة وبرشلونة كان بحاجة الي. كنت مُستعد للعودة بشكل مجاني. لكنهم لم يملكوا الشجاعة ليعترفوا بأنهم كانوا مخطئين”.

وتابع قائلاً :” لو عاملوني بالطريقة التي أستحقها كنت سأستمر في برشلونة، إنه نادي أحبه وأعتبره موطن”.

ميسي يستحق تسمية الملعب باسمه

عرج بعد ذلك الظهير البرازيلي للتحدث عن زميله السابق وصديقه المقرب في برشلونة ليونيل ميسي وقال :” ليو ميسي مثل الحصن في برشلونة لكن عندما تنظر حولك وترى أن كل شيء كارثي ولا شيء يسير على ما يُرام من الطبيعي أن ترغب في المُغادرة”.

وأردف قائلاً : “ما فعله ميسي لبرشلونة كبير جداً لدرجة أنه ينبغي وضع اسمه على مشروع الملعب الجديد. عندما أرادوا طردي، ميسي قال لي “أين ستكون أفضل من برشلونة؟” وعندما ظهرت أخبار رحيله في الصيف قلت له الشيء نفسه”.

عودة نيمار إلى برشلونة

وعن عودة مواطنه وزميله السابق في باريس سان جيرمان الفرنسي “نيمار جونيور” قال ألفيس أنه حاول منعه من مغادرة برشلونة لأنها خطوة للوراء وأوضح أنه يتمنى عودة النجم البرازيلي لبرشلونة مرة أخرى.

وأوضح داني ألفيس : ” ‏نيمار؟ كل اللاعبين الذين غادروا برشلونة ينتهي بهم المطاف بالندم من الخروج. لا اعرف ماذا يُفكر به هو الان لكن اتمنى ان يعود الى برشلونة”.

وتابع : “عندما علمت بأنه قرر المُغادرة كنت سأخبره بالتفكير ملياً في قراره وأنه لن يجد مثل برشلونة في أي مكان اخر، لكنه لم يرد علي”.

‏ وختم حديثه بالقول : “قالوا بأنني من أقنعت نيمار بالرحيل من برشلونة! كيف سأفعل وذلك وأنا أصلاً من أقنعه بالقدوم إلى برشلونة”.

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