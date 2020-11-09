ريال مدريد يحاول الاحتفاظ بـ”كارفاخال” أطول فترة ممكنة

يقترب ظهير ريال مدريد “داني كارفاخال” من التوقيع على عقد طويل الأمد مع النادي يبقيه في ملعب سانتياجو بيرنابيو حتى عام 2024.

الدولي الإسباني غائب حاليًا عن تشكيلة ريال مدريد بسبب الإصابة، لكن من المتوقع أن يعود إلى الملاعب في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفرض كارفاخال نفسه كخيار أول في الظهير الأيمن بعد عودته إلى ريال مدريد من باير ليفركوزن الألماني في عام 2013، مع انتهاء عقده الحالي في عام 2022.

ووفقًا للصفحة الأولى لصحيفة الماركا فإن ريال مدريد بدأ بالفعل محادثات مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بشأن عقد جديد لربطه بالنادي لمدة أربع سنوات أخرى.

ويذكر التقرير أنه لا يوجد تحديث لوضع عقد القائد سيرجيو راموس، مع انتهاء عقد قلب الدفاع بنهاية هذا الموسم.

ويشاع أن راموس قد طلب تمديدًا لمدة عامين، لكن النادي مصمم على الالتزام بسياسة 12 شهرًا للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، على الرغم من خدمة راموس الطويلة لعملاق الدوري الإسباني.

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