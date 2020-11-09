مانشيني يضخ دماء جديدة في دفاع المنتخب الايطالي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الإثنين انضمام أليساندرو باستوني وجيان ماركو فيراري والوجه الجديد ماتيا زاكايني إلى صفوف المنتخب الإيطالي لتعويض حالات الغياب بسبب الإصابات، وذلك قبل المباريات الثلاث المقبلة للفريق.

واستدعى المدير الفني روبرتو مانشيني، الذي يخضع للعزل الذاتي في منزله بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، المدافعين الثلاثة بعد الإصابات التي تعرض لها ليوناردو سبينازولا و أليسيو رومانيولي وأنجيلو أوغبونا مطلع هذا الأسبوع.

وينضم باستوني لاعب إنتر ميلان إلى المنتخب الأول بعد أن شارك ضمن منتخب الشباب (تحت 21 عامًا)، كما انضم زاكايني لاعب هيلاس فيرونا للمرة الأول إلى المنتخب حاله كحال ماتيو بيسينا لاعب خط وسط أتلانتا ودافيد كالابريا مدافع ميلان.

ومن المقرر أن ينضم فيراري إلى معسكر المنتخب الإيطالي المقام بالقرب من فلورنسا، برفقة دومينيكو بيراردي وفرانشيسكو كابوتو ومانويل لوكاتيلي زملائه بفريق ساسولو، غدًا الثلاثاء، حيث يستكمل المنتخب فترة العزل بعد ظهور حالات إصابة بعدوى كورونا في الفريق.

ويلتقي المنتخب الإيطالي نظيره الإستوني في مباراة ودية بعد غد الأربعاء ثم يختتم مبارياته في مجموعته بدوري أمم أوروبا بمواجهة منتخب بولندا يوم الأحد المقبل ومواجهة منتخب البوسنة والهرسك بعدها بثلاثة أيام.

ويحتل المنتخب الإيطالي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ست نقاط وبفارق نقطة واحدة خلف نظيره البولندي المتصدر.

أقرأ ايضًا