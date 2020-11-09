أحمد فتحي: لا أتفاءل بهتاف «التاسعة يا أهلي»‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أحمد فتحي، نجم الأهلي السابق والمنضم حديثاً لصفوف نادي بيراميدز عن هتاف «التاسعة يا أهلي» والذي يردده جماهير النادي الأحمر مع كل نهائي قاري يخوضه الفريق بدوري الأبطال. وقال فتحي خلال مؤتمر تقديمه في بيراميدز:«لا أتفاءل بهذا الهتاف خصوصاً عقب خسارة الأهلي اللقب في نسختين متتاليتين». وأكمل:«شاركت مع الأهلي في 3 مباريات بدوري الأبطال وتمينت حضور النهائي أمام الزمالك ولكن تأجيل الموعد المقرر من الكاف في أكثر من مناسبة حال دون ذللك، وأتمنى تتويج الأهلي باللقب». الوضع في مصر

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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