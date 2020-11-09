شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2003 يهزم سيراميكا بنصف دستة أهداف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‎فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2003، على فريق سيراميكا بستة أهداف دون رد، وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في اطارات الاستعداد للموسم الجديد.

احرز اهداف الزمالك كل من محمد صلاح وطارق علاء واحمد عبدالرحيم ايشو وعبدالرحمن على هدف لكل منهم، بينما سجل كريم عبدون هدفين.

ويقود الفريق أحمد عبدالرءوف مديرا فنيا، ويساعده عامر صبري مدربا عاما وحسام أسامة مساعدا، ومحمد عبدالرحيم «ميشو» مديرا اداريا للفريق، وأيمن الطويل مدربا لحراس المرمى، وخالد عبدالرسول للعلاج الطبيعي.‎