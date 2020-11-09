شكرا لقرائتكم إنبي يضم صلاح ريكو في صفقة انتقال حر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم صلاح ريكو لاعب وسط الزمالك والمقاصة السابق إلى صفوف إنبي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الفريق الفيومي بنهاية الموسم الحالي، ورفض اللاعب تجديد عقده مع نادي المقاصة.

وانضم ريكو إلى صفوف انبي نظير الحصول على 2 مليون و800 ألف جنيه في الموسم بزيادة 300 ألف جنيه عما كان يتقاضاه في صفوف المقاصة.

جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري كان قد دخل في مفاوضات مع صلاح ريكو وقت وجود طلعت يوسف على رأس القيادة الفنية لزعيم الثغر، ولكن المفاوضات توقفت بعد رحيل يوسف وقدوم حسام حسن لتولي تدريب زعيم الثغر.