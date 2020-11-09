شكرا لقرائتكم إبراهيم المنيسي يطالب اتحاد الكرة بتعديل مواعيد القيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي إبراهيم المنيسي مقدم برنامج ملك وكتابة على فضائية الأهلي، عن مطالباته للجنة الخماسية بتعديل مواعيد القيد المحلي.

وكان اتحاد الكرة قد قرر غلق باب القيد المحلي 19 نوفمبر في حين تم ارجاء النهائي الأفريقي ليوم 27 نوفمبر.

وطالب المنيسي أن الأهلي والزمالك يمران بنفس الظروف قبل نهائي أفريقيا ومن مصلحتهم مد القيد لبداية ديسمبر المقبل، موضحا أم موسيماني وباتشيكو كلاهما أمام قائمة واقعية لم يشاركا في اختيارها.

في سياق متصل، أعلن المنيسى عن سر غياب عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، عن حلقات برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلى.

وقال المنيسى أن محمد القيعى نجل مستشار التعاقدات خضع مؤخراً للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا وثبت إصابته بالفيروس، فى الوقت الذى أجرى فيه القيعى تلك المسحة وثبتت سلبية النتائج ومع ذلك فضل الانعزال كإجراء احترازى للتأكد من عدم إصابته.

أعلن محمد عدلي القيعي إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” وذلك مع بدء انتشار الفيروس مجددًا في مصر.

وكتب نجل عدلي القيعي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا :”الحمد لله أنا عملت مسحة النهاردة وطلعت إيجابي كورونا”.

وأضاف: “يا ريت أي حد اختلط بيا لو حس بأعراض يعمل مسحة عشان يتطمن وربنا يحفظ ويسلم الجميع يارب".

يذكر أن عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، تغيب عن برنامج ملك وكتابة، ليلة أمس الخميس، بسبب طروف صحية خاصة به.