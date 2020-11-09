شكرا لقرائتكم أحمد حجازى ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتى توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم أحمد حجازى لاعب اتحاد جدة السعودى لتدريب المنتخب الوطني، ليصبح أول المحترفين المنضمون لصفوف الفراعنة استعداد لمباراتى توجو، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومى 14 و17 من نوفمبر الجاري، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، وتأخر انطلاق مران منتخب مصر الذى كان مقررا له السابعة مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولى، ويرجع سبب تأخر المران إلى طلب اللاعبين الحصول على مزيد من الراحة، حيث ينطلق التدريب فى الثامنة والنصف مساء.

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، القائمة النهائية للفريق الوطنى وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدى "الونش"- أحمد حجازي-على جبر - أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد الننى - حمدى فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدى "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.