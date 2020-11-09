شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يفاوض أحمد عادل عبد المنعم لتعويض رحيل عامر للإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو نادي الإنتاج الحربي في مفاوضات جادة مع نظظرائهم في المقاصة للتعاقد مع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الفيومي، مستغلين رغبة حارس الأهلي السابق في الرحيل عن ناديه بسبب ابتعاده عن المشاركة الأساسية.

وتتلاقى رغبة الإنتاج الحربي في شراء أحمد عادل عبد المنعم مع رغبة المقاصة الذي يرغب في التخلص من اللاعب لتوفير سيولة مالية تساهم في حل الأزمات المالية التي يعيشها النادي حاليا، منذ الانفصال وفسخ عقد الرعاية مع شركة المقاصة للأوراق المالية.

وجاءت رغبة الإنتاج الحربي في التعاقد مع أحمد عادل عبد المنعم لتعويض ريل عامر عامر حارس مرمى الفريق الحربي المحتمل إلى نادي الإسماعيلي، لاسيما بعدما قطعت ادارة الدراويش شوطا كبيرا في طريقها للتعاقد مع حارس مرمى الإنتاج.