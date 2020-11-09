شكرا لقرائتكم البنك الأهلى يقترب من ضم فادى فريد لاعب أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان، عن توصل النادى إلى اتفاق مع البنك الأهلى، على انتقال فادى فريد مهاجم أبناء الجنوب إلى الفريق الصاعد حديثاً إلى الدورى العام، وذلك بعد فترة مفاوضات شهدت رغبة من قبل اللاعب بالانتقال إلى البنك الأهلى بعدما تلقى عدة عروض كان أبرزها من النادى الإسماعيلى، وأضاف رئيس أسوان فى تصريحات خاصة إلى أن اللاعب بات قريباً من البنك الأهلى وسيوقع على عقود انتقاله بعد اتمام الاتفاق .

فى سياق آخر، وقع أحمد سالم صافى لاعب حرس الحدود ووادى دجلة والمصرى وبتروجيت وطنطا السابق، على عقود انضمامه إلى نادى أسوان خلال الميركاتو الجارى، ومن المقرر أن يعلن أسوان عن الصفقة خلال ساعات، يأتى ذلك فى نفس الوقت الذى دخل فيه نادى أسوان فى مفاوضات جادة مع عصام الغندور لاعب الانتاج الحربى لضمه إلى صفوف أبناء الجنوب.

وكان مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، قد كشف عن تعاقد النادى مع أحمد أيمن ظهير أيمن فريق النجوم لمدة موسم على سبيل الإعارة وأكد أمين فى تصريحات خاصة، أن اللاعب يجيد اللعب فى مركزى الظهير الأيمن والأيسر، مضيفًا أنه تم أيضًا إتمام التعاقد مع إسلام سرى ظهير أيمن الطلائع، وواصل أمين: نبحث عن تدعيم عدة مراكز أخرى أبرزها مركز الهجوم ووسط الملعب وخط الظهر.

وأخطر مجلس إدارة نادى أسوان، المدير المسئول عن الاستاد بضرورة تجهيز الملعب من أجل استضافة مباريات الدورى الجديد، بعدما لعب الفريق مباريات الدور الثانى فى الدورى الماضى على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ظروف انتشار وباء كورونا، وأكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم مخاطبة الشركة المسئوله عن الملعب لتجهيز أرضيته والإفادة بلائحة تأجير الملعب حتى يجهز النادى المصاريف المالية المطلوبة.

كما قام مجلس إدارة أسوان أيضًا بمخاطبة شركة الكهرباء للإفادة بتكاليف إقامة المباريات ليلا، بالإضافة إلى مخاطبة الصحه والمستشفى الجامعي للتنسيق في موضوع مسحة كورونا ومواعيد الطيران الداخلي.

ويعمل مجلس أسوان على إعداد ملف كامل وعرضه على محافظ أسوان حتى يكون مع النادي في الصورة تحسبا لأي قرار في هذ الشان.

وأنهى مسئولو أسوان صفقة استعارة عبد الوهاب إسماعيل، لاعب المقاولون العرب ومنتخب مصر الأولمبى، لمدة موسم على سبيل الإعارة، ووقع اللاعب على عقد انضمامه لأسوان فى حضور سمير الحاوى وكيل أعمال اللاعب ومحمود سمكة إدارى أسوان.