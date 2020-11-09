شكرا لقرائتكم سيراميكا يجتمع مع المقاصة لحسم صفقة محمد إبراهيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو نادي سيراميكا اجتماعا مع نظرائهم في نادي المقاصة في الوقت الحالي من أجل حسم صفقة التعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الفيومي خلال الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة.

وكشف مصدر أن قيمة صفقة انتقال ابراهيم إلى سيراميكا اقتربت من 8 ملايين جنيه بعد سلسلة من المفاوضات بين الناديين، أسفرت عن الاتفاق على التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

جدير بالذكر أن محمد إبراهيم كان ضن اهتمامات الأهلي للتعاقد معه وقت وجود السويسري رينيه فايلر على رأس القيدة الفنية للمارد الأحمر، قبل أن يرحل ويأتي بيتسو موسيماني بدلا منه، الذي رفض اتمام التعاقد مع ابراهيم.

فيما انسحب نادي بيراميدز، والذي كان ينافس الأهلي على خطف محمد ابراهيم، من التعاقد مع صانع ألعاب المقاصة بعد انسحاب الأهلي من الصفقة.