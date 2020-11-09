شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواصل استعداده للموسم الجديد للدورى والبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الإسماعيلى تحضيراته اليومية فى إطار استعداداته لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى بجانب استئناف مشواره بالبطولة العربية، المران شهد خوض اللاعبون حصص بدنية مكثفة باستخدام الأحزمة والكرات المطاطية تحت إشراف مخطط الأحمال البرازيلى ردولفو فضلا عن معاونه محمد سعد، كما تطرق المران لتدريبات خاصة لحراس المرمى، قبل أن يختتم بتقسيمة بغرض إصلاح الأخطاء والعمل على تجنب تكرارها مجددا.

ونجح مجلس الاسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف "أرى بابل" بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادى جهودًا كبيرة لإنجاز هذه الصفقة وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن، كما أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل رسمي، التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

وقال علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للإسماعيلى، أن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان نجح فى التعاقد بصفة رسمية مع الدولى الجزائرى "رضوان شريفى" خلال فترة الانتقالات الحالية، وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48.