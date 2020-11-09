شكرا لقرائتكم عرض أوروبي لمحمد الشناوى والحارس يفرض السرية قبل نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عرضا أوروبيا من أحد الأندية التي تلعب في الدوريات القوية وفرض الحارس الدولى السرية على هذا الأمر لحين الانتهاء من مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا المقر لها 27 نوفمبر الجاري.

وتتجه نية محمد الشناوي لمناقشة هذا العرض مع إدارة النادي الأهلى ولكن ارتباط الفريق بنهائى دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك أجل الأمور خاصة أن اللقب الأفريقي الغائب منذ 7 مواسم يعتبر مسألة حياة أو موت بالنسبة للاعبي القلعة الحمراء.

وكلف مسئولو الأهلي محمد الشناوى بمهام قائد الفريق، بعد رحيل أحمد فتحى، رسميًا عن صفوف الفريق للانتقال إلى نادى بيراميدز عقب نهاية عقده مع القلعة الحمراء، وأبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لاعبى الأهلى بتقلد محمد الشناوى منصب قائد الفريق رسميًا بداية من المباراة المقبلة أمام الزمالك فى نهائى بطولة دورى ابطال افريقيا.

ويعتبر الشناوي من كنوز الأهلى خاصة أنه يقدم أفضل مواسمه على الاطلاق محطماً الأرقام القياسية في تاريخ الكرة المصرية في الـ"كلين شيت" متتالى بالايجيبشن ليج وبفاصل من التصديات التي لاتنسى وركلات الجزاء الحاسمة ليبقى أهم لاعب في التشكيلة الحمراء الليلة وفرس الرهان الرابح دائماً.

محمد الشناوى هو الحارس الأول للأهلى والمنتخب الوطنى وبدأ مشواره مع الكرة فى نادى الحامول فى فرق الناشئين ثم انتقل لناشئى الأهلى من سنة 2002 إلى سنة 2009 وتدرج فى المراحل السنية.

لعب محمد الشناوى للأهلى والطلائع وبتروجت وعاد للأهلى ليكون رقم 1 فى القلعة الحمراء والمنتخب الوطنى، وشارك فى كل البطولات القارية والعالمية، حيث شارك مع الفراعنة فى كأس العالم روسيا 2018 وحصل على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر وأورجواي وفى بطولة امم أفريقيا 2019 وحصد العديد من الألقاب.